Илон Маск продает свой роскошный дом - опубликовано впечатляющие фото

Ілон Маск (фото — flickr.com)

Дом известного изобретателя Илона Маска в Лос-Анджелесе, купленный основателем Tesla и Space X в 2014 году за 3,695 миллиона долларов, выставлен на продажу, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Известно, что инженер купил дом в Брентвуде площадью почти 280 квадратных метров около пяти лет назад вместе со своей бывшей женой Талулой Райли (Talulah Riley). Сейчас его может приобрести любой желающий за 4,49 миллионов долларов.

"Футуристический особняк имеет необычную форму бумеранга, что отдаленно напоминает космический корабль – совсем не удивительно, учитывая деятельность Маска. Панорамные окна впускают солнечный свет и усиливают слияние экстерьера с интерьером. Высокие живые изгороди при этом изолируют дом от посторонних глаз, несмотря на близость к улице", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в доме имеется современная система интеллектуального управления: можно регулировать динамики, освещение, положение штор с помощью мобильного устройства.

Илон Маск — известный изобретатель, основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company (PayPal продали в 2002 году за 1,5 млрд долларов; поскольку Маск был совладельцем компании, после оплаты всех налогов он получил около 180 млн долларов). Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения. Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и глава совета директоров Tesla Inc.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск придумал для своего собственного напитка название Teslaquila, однако этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов.