В США рассказали, с какими странами больше не будут сотрудничать

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Соединенные Штаты не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности. С данным заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам политика, страны Европы и другие страны должны понять риски внедрения телекоммуникационного оборудования компании Huawei, и что, когда это произойдет, они в конечном итоге откажутся использовать системы компании.

"Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Япония, Чехия наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) — из-за опасения, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые открывают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает", — сказано в сообщении.

Как известно, в ЕС утверждают, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы для "получения секретов".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.