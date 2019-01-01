Почему не стоит бояться взять собаку из приюта

Забрать животное из приюта — очень важный шаг, который изменит вашу жизнь.
Принимая решение забрать животное из приюта домой, вы берете на себя реальное обязательство заботиться о своем питомце в течение всей его жизни точно так же, как это было бы с ребенком. Поэтому подумайте о ключевых моментах такого решения.
О чем нужно подумать перед адопцией:
1. Заранее убедитесь, что вы можете держать питомца там, где вы живете, особенно если вы его арендуете. Внесите необходимые изменения в своем доме или дворе для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность животного.
2. Никогда не дарите домашнее животное в подарок.
3. Если вы берете собаку или кота для своих детей, помните, что ответственность лежит на вас. Дети, по своей природе, часто устают от того, что когда-то было новым и захватывающим, в том числе и от их домашних животных. Скорее всего, вы будете тем, кто обеспечивает большую часть ухода за питомцем.
4. Выделите время на адаптацию собаки в начале и на то, чтобы обеспечивать ей необходимый уход всю оставшуюся жизнь: прогулки, питание, походы к ветеринару.
Сколько стоит содержание собаки?
Пока вы готовитесь забрать питомца домой, рассмотрите возможные расходы, связанные с уходом за животным.
Если вам нужно купить все новое, первичные затраты будут варьироваться в зависимости от размера питомца:
- ошейник от 70 грн;
- поводок (для собак) от 100 грн;
- подстилка, будка или домик от 200 грн;
- посуда от 50 грн;
- игрушки от 30 грн;
- питание от 200 грн/1 кг;
- одежда для холодного времени года (при необходимости);
- прививки;
- ветеринарные услуги.
Средняя годовая стоимость зависит не только от размера животного, но и от возраста, состояния здоровья и того, насколько хорошо ваш питомец уже обучен. Содержание щенка или котенка стоит дороже, потому что им, как правило, требуется серия визитов к ветеринару для прививок, больше игрушек, больше ошейников, которые необходимо менять по мере роста животного.
Также стоит планировать непредвиденные расходы. Мелкие собаки могут жить 15 лет и дольше, и даже более крупные собаки теперь живут 12 лет и более.
Прямо сейчас сотни собачек и кошечек ждут в приюте Сириус своих хозяев и их самое заветное желание — уехать домой в семью. С питомцами приюта можно ознакомиться на сайте Сириус или приехать в гости в приют и познакомится с животными лично в село Федоровка, недалеко от Киева.