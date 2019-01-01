Почему не стоит бояться взять собаку из приюта

Забрать животное из приюта — очень важный шаг, который изменит вашу жизнь.

Принимая решение забрать животное из приюта домой, вы берете на себя реальное обязательство заботиться о своем питомце в течение всей его жизни точно так же, как это было бы с ребенком. Поэтому подумайте о ключевых моментах такого решения.

О чем нужно подумать перед адопцией:

1. Заранее убедитесь, что вы можете держать питомца там, где вы живете, особенно если вы его арендуете. Внесите необходимые изменения в своем доме или дворе для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность животного.

2. Никогда не дарите домашнее животное в подарок.

3. Если вы берете собаку или кота для своих детей, помните, что ответственность лежит на вас. Дети, по своей природе, часто устают от того, что когда-то было новым и захватывающим, в том числе и от их домашних животных. Скорее всего, вы будете тем, кто обеспечивает большую часть ухода за питомцем.

4. Выделите время на адаптацию собаки в начале и на то, чтобы обеспечивать ей необходимый уход всю оставшуюся жизнь: прогулки, питание, походы к ветеринару.

Сколько стоит содержание собаки?

Пока вы готовитесь забрать питомца домой, рассмотрите возможные расходы, связанные с уходом за животным.

Если вам нужно купить все новое, первичные затраты будут варьироваться в зависимости от размера питомца:

ошейник от 70 грн;

поводок (для собак) от 100 грн;

подстилка, будка или домик от 200 грн;

посуда от 50 грн;

игрушки от 30 грн;

питание от 200 грн/1 кг;

одежда для холодного времени года (при необходимости);

прививки;

ветеринарные услуги.

Средняя годовая стоимость зависит не только от размера животного, но и от возраста, состояния здоровья и того, насколько хорошо ваш питомец уже обучен. Содержание щенка или котенка стоит дороже, потому что им, как правило, требуется серия визитов к ветеринару для прививок, больше игрушек, больше ошейников, которые необходимо менять по мере роста животного.

Также стоит планировать непредвиденные расходы. Мелкие собаки могут жить 15 лет и дольше, и даже более крупные собаки теперь живут 12 лет и более.