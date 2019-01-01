"Украина готовит вместе с НАТО новую провокацию": Лавров отличился очередным циничным заявлением

"Украина готовит вместе с НАТО новую провокацию": Лавров отличился очередным циничным заявлением

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Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина "готовит новую провокацию" в Керченском проливе и привлечет к ней НАТО. Об этом он сказал на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", — сказал Лавров.

Одиозный российский дипломат утверждает, что морские силы Украины собираются прибегнуть к попыткам прорыва "без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов".

"Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв", — добавил он.
Отметим, недавно Лавров заявил, что позиция Европейского Союза относительно возобновления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей относительно войны на Донбассе является бесперспективной. Также одиозный дипломат добавил, что в целом РФ имеет заинтересованность в нормализации отношений с ЕС.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, РФ, Сергей Лавров, Керчинский пролив
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