Трамп назвал "настоящего врага народа" США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал издание The New York Times "настоящим врагом народа" после того, как оно опубликовало материал о вмешательстве в расследование его дела, передает ONLINE.UA.

Авторитетное американское СМИ написало, что в конце прошлого года Трамп просил тогдашнего генпрокурора Уитакера назначить прокурором США Джеффри Бермана ответственным за расследование относительно Коэна (бывший адвокат Трампа). Как известно, Джефри Берман — союзник Трампа, который жертвовал на его избирательную кампанию.

"Репортаж The New York Times ложный. Они враги народа", – раскритиковал издание американский президент.

В Минюсте США заявили, что Белый дом не просил Уитакера вмешиваться в ход расследования.

Стоит отметить, что глава Белого дома ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, производят так называемые фейковые новости.

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