"Россия хочет захватить Беларусь": Минск жестко ответил на заявление экс-генсека НАТО

"Россия хочет захватить Беларусь": Минск жестко ответил на заявление экс-генсека НАТО

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Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.

Об этом он сказал журналиста в Минске, передает ONLINE.UA со ссылкой на белорусский "Интерфакс".

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", — сказал Макей.

Отметим, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что власти РФ планируют присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.

"Ключевой риск — это повторения в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. На эту страну ждет такой сценарий, если она не начнет реформироваться", — сказал Расмуссен.

По его мнению, белорусам необходимо начать реформы, которые ведут к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии россиян".

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Беларусь, РФ, НАТО, война
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