Курс валют на сегодня 22 февраля - доллар стал дешевле, евро дешевеет

На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 22 февраля цена доллара США составит 27 гривен . Таким образом цена американского доллара стала на 8 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек, что в свою очередь на 6 копеек меньше чем в четверг, 21 февраля.

В четверг, 21 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.045/27.015 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.74/30.7 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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