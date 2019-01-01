Штаб ООС: враг на Донбассе понес серьезные потери

Штаб ООС: враг на Донбассе понес серьезные потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 4 раза.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, гранатометов противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Водяное.

"Минометы калибра 82 мм враг применил возле населенного пункта Пески, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стрелял возле села Павлополь.В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды стрелял вблизи населенного пункта Крымское из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра.Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств", — сказано в сообщении.

По данным разведки, 21 февраля 3 оккупантов уничтожены и 4 ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из России на передовые позиции боевиков на Донбассе поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.

Источник: ONLINE.UA Теги: обстрелы, Донбасс, боевики, ВСУ
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