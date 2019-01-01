"Инновационная попытка остановить агрессию РФ": власти США презентовали новый проект

Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер презентовал сайт об агрессии России в Украине, который он назвал еще одной попыткой остановить Кремль, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter дипломата.

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" – инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине".

На сайте представлены данные о ситуации, сложившейся в Украине.

"После украинской Революции достоинства 2013-2014 гг. (она же Евромайдан) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. Спустя пять лет Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта", — указывается на сайте.

Кроме того, также изложена хронологию событий от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году до захвата россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Указаны последствия этих событий для мирного населения и инфрастурктуры, перечислены другие гибридные методы войны против Украины, к которым прибегает Россия, др.

"Россия несет прямую ответственность за боль и страдания в Украине", — подчеркивается на главной странице сайта.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине и политику власти. Кроме того, он отметил, что Кремль хочет представить правительство в невыгодном свете.