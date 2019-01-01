Додон заявил, что Молдове нужна Россия

Додон заявил, что Молдове нужна Россия

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Ігор Додон (фото — kremlin.ru)

Президент Молдовы заявил , что страна нуждается в хороших отношениях с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Европейского Союза, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

По словам политика, Молдова зависит от Москвы в энергетическом и экспортном плане, а также в связи с необходимостью решения замороженного конфликта в пророссийском Приднестровье.

Давая интервью накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, Додон заявил, что Молдове нужен открытый российский рынок для молдавской продукции и энергоресурсы. Кроме того, по его словам, не следует забывать о "более 500 тысяч наших граждан в России". Не отвергая также связей с ЕС, куда сейчас поступает 70% молдавского экспорта, Додон подчеркнул неуверенность относительно будущего развития Евросоюза.

"Я не знаю, что будет с ЕС через 10-15 лет. Почему мы должны устанавливать цели и давать обещания?" — сказал он, указывая на запланированный Brexit и рост антиевропейских настроений в некоторых государствах-членах ЕС.

Напомним, что президент Молдовы известен своими пророссийскими взглядами и считается другом главы Кремля Владимира Путина. Недавно он заявил, что часто ездит в Москву, чтобы улучшить политические отношения с Кремлем, а также "исправить ошибки", которые создало правительство его страны. Кроме того, Додон подчеркнул, что отношения с Украиной и Румынией находятся на хорошем уровне, поэтому в Киев и Бухарест ехать пока нет нужды.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Додон заявил, что его страна заинтересована в поставках российского газа в обход Украины.
Источник: ONLINE.UA Теги: Молдова, ЕС, РФ, Игорь Додон
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