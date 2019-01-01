Додон заявил, что Молдове нужна Россия

Президент Молдовы заявил , что страна нуждается в хороших отношениях с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Европейского Союза, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.
По словам политика, Молдова зависит от Москвы в энергетическом и экспортном плане, а также в связи с необходимостью решения замороженного конфликта в пророссийском Приднестровье.
Давая интервью накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, Додон заявил, что Молдове нужен открытый российский рынок для молдавской продукции и энергоресурсы. Кроме того, по его словам, не следует забывать о "более 500 тысяч наших граждан в России". Не отвергая также связей с ЕС, куда сейчас поступает 70% молдавского экспорта, Додон подчеркнул неуверенность относительно будущего развития Евросоюза.