В эфире телеканала Минобороны РФ расстреляли украинский танк - видео

В эфире телеканала Минобороны РФ расстреляли украинский танк - видео

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В эфире пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, вышел анонс передачи, в котором продемонстрируют работу нового российского танка Т-90М "Прорыв-3".Стоит отметить, во время испытаний его мишенью стал танк Т-64, который есть на вооружении украинской армии, передает ONLINE.UA.

Как известно, наш танк производили в Харькове на заводе имени Малышева.

"Сегодня Т-90М ("М" означает модернизированный) существует лишь в единственном экземпляре, однако в ближайшее время именно он станет самым массовым из числа самых современных в российской армии", однако по некоторым характеристикам машина все же уступает еще одному российскому танку "Армати".Не случайно новая машина получила имя "Прорыв": новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня. Т-90М в корне отличается от своего предка, обычного Т-90", – отмечают на канале российского Министерства обороны.

Напомним, недавно в СММ ОБСЕ сообщили, что российско-оккупационные войска разместили за пределами выделенных мест для хранения военной техники и 21 танк в районе села Терновое на восток от Донецка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 4 раза.

Источник: ONLINE.UA Теги: танкер, расстрел, прорыв, Минобороны РФ
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