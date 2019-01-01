В эфире телеканала Минобороны РФ расстреляли украинский танк - видео

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В эфире пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, вышел анонс передачи, в котором продемонстрируют работу нового российского танка Т-90 М " Прорыв-3 ".Стоит отметить, во время испытаний его мишенью стал танк Т-64 , который есть на вооружении украинской армии, передает ONLINE.UA.

Как известно, наш танк производили в Харькове на заводе имени Малышева.

"Сегодня Т-90 М ("М" означает модернизированный) существует лишь в единственном экземпляре, однако в ближайшее время именно он станет самым массовым из числа самых современных в российской армии", однако по некоторым характеристикам машина все же уступает еще одному российскому танку "Армати".Не случайно новая машина получила имя "Прорыв": новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня. Т-90 М в корне отличается от своего предка, обычного Т-90 ", – отмечают на канале российского Министерства обороны.

Напомним, недавно в СММ ОБСЕ сообщили, что российско-оккупационные войска разместили за пределами выделенных мест для хранения военной техники и 21 танк в районе села Терновое на восток от Донецка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 4 раза.