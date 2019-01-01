Неожиданно: защита Януковича просит исправить приговор

Неожиданно: защита Януковича просит исправить приговор

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Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

Адвокат осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык обратился к Оболонскому районному сууа, заявив, что приговор президенту-беглецу написали с "ошибками".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба суда.

"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на смягчающее обстоятельство наказания Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Кроме того, адвокат в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных расходов, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

На данный момент суд решает вопрос о назначении судебного заседания для рассмотрения заявления Байдика.

Напомним, недавно первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что российский президент Владимир Путин должен немедленно передать в Украину Виктора Януковича для отбывания наказания за госизмену в виде 13 лет лишения свободы. Также глава Кремля должен освободить политзаключенных и военнопленных украинцев, а в свою очередь Украина готова "немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают, и о которых забыли".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генеральная прокуратура Украины конфисковала 1,478 миллиарда гривен, которые принадлежали преступным организациям времен Виктора Януковича.

Источник: ONLINE.UA Теги: Виктор Янукович, госизмена, приговор, защита
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