Неожиданно: защита Януковича просит исправить приговор

Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

Адвокат осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык обратился к Оболонскому районному сууа, заявив, что приговор президенту-беглецу написали с "ошибками".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба суда.

"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на смягчающее обстоятельство наказания Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Кроме того, адвокат в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных расходов, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

На данный момент суд решает вопрос о назначении судебного заседания для рассмотрения заявления Байдика.