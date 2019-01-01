Путин приказал созвать россиян-запасников на военные сборы

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля, передает ONLINE.UA.

В указе отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службе безопасности.

Также в документе сказано, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, недавно экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в ЕС и НАТО. По его мнению, руководителю Кремля нужна Украина, чтобы снова создать "великую Россию".