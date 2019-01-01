Путин приказал созвать россиян-запасников на военные сборы

Путин приказал созвать россиян-запасников на военные сборы

  |  Мир   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля, передает ONLINE.UA.

В указе отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службе безопасности.

Также в документе сказано, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, недавно экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в ЕС и НАТО. По его мнению, руководителю Кремля нужна Украина, чтобы снова создать "великую Россию".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине. Там заявили, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, армия, РФ, військові збори
Новости других СМИ
ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе - эффектное видео
ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донба...
Венгрия назвала образовательный закон в Украине "полуфашистским"
Венгрия назвала образовательный закон в Украине...
Неожиданно: защита Януковича просит исправить приговор
Неожиданно: защита Януковича просит исправить п...
"Это уже не секрет": глава Меджлиса рассказал о планах РФ на оккупированный Крым
"Это уже не секрет": глава Меджлиса р...
"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко жестко ответил кремлевском пропагандисту
"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко ж...
В эфире телеканала Минобороны РФ расстреляли украинский танк - видео
В эфире телеканала Минобороны РФ расстреляли ук...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи