Путин приказал созвать россиян-запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля, передает ONLINE.UA.
В указе отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службе безопасности.
Также в документе сказано, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, недавно экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в ЕС и НАТО. По его мнению, руководителю Кремля нужна Украина, чтобы снова создать "великую Россию".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине. Там заявили, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.