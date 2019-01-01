Венгрия назвала образовательный закон в Украине "полуфашистским"

Венгрия назвала образовательный закон в Украине "полуфашистским"

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Фото: pxhere.com

Власти Венгрии назвали "полуфашистким" украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений. С данным заявлением выступил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", — сказал он, добавив, что Венгрия продолжает внесения изменений в законодательство.

Кроме того, указано, Гуйяш ответил на вопрос относительно президентских выборов в Украине. Он "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней".

Стоит отметить, недавно венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что договоренности с действующим руководством Украины для Будапешта не являются возможными.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина жестко и последовательно ответит Венгрии на новые скандальные обвинения со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.

Источник: ONLINE.UA Теги: Венгрия, Украина, образовательный закон, конфлікт
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