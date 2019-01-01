Прогноз погоды в Украине на субботу - 23 февраля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В субботу в Киеве осадков не ожидается, ночью будет пасмурно. Утром будет ясно. Днем будет малооблачно. Вечером пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от -8 до -2°C.

Ночью -8°C. Относительная влажность 58%. Ветер 1 м/c.

Утром -6°C. Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.

Днем -2°C. Относительная влажность 35%. Ветер 1 м/c.

Вечером -5°C. Относительная влажность 31%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -9 до -4°C

Температура ночью -4°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура утром -7°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером -9°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -14 до -6°C

Температура ночью -10°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -6°C (облачно). Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -14°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до -3°C

Температура ночью -7°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -3°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -2°C

Температура ночью -8°C (облачно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 31%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (малооблачно). Относительная влажность 40%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -4°C

Температура ночью -8°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 58%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -7°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -12 до -5°C

Температура ночью -10°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -12°C (облачно). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до -1°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура утром -4°C (малооблачно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Температура днем -1°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -3°C

Температура ночью -8°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -7°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до -2°C

Температура ночью -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -7°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 32%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно). Относительная влажность 34%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -11 до -6°C

Температура ночью -10°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -6°C (пасмурно). Относительная влажность 64%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -11°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -2°C

Температура ночью -8°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 30%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 31%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до -2°C

Температура ночью -7°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -7°C (малооблачно). Относительная влажность 48%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 33%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -1°C

Температура ночью -8°C (малооблачно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -1°C (малооблачно). Относительная влажность 24%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 25%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до 0°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (малооблачно). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.

Температура днем 0°C (малооблачно). Относительная влажность 35%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -2°C

Температура ночью -8°C (пасмурно). Относительная влажность 64%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -3°C

Температура ночью -8°C (облачно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -3°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -1°C

Температура ночью -8°C (малооблачно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 28%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -2°C

Температура ночью -7°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (малооблачно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 32%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 35%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -3°C

Температура ночью -8°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 68%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -5°C

Температура ночью -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -5°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -8°C (малооблачно). Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -5°C (облачно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -3°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -4°C

Температура ночью -8°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -7°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до -2°C

Температура ночью -7°C (пасмурно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 34%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно). Относительная влажность 41%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до -1°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 55%. Ветер 2 м/c.

Температура утром -4°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 49%. Ветер 2 м/c.

Температура днем -1°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от -8 до 0°C

Температура ночью -8°C (малооблачно). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.

Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 22%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 34%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -13 до -8°C

Температура ночью -10°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -10°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -8°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -13°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней