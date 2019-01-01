ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе - эффектное видео

ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе - эффектное видео

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Бойцы ВСУ из 54-й бригады ударили по танкам пророссийских боевиков на оккупированной Луганщине. Отмечается, что враг спрятал эти танки за 3 километра от линии соприкосновения, хотя по Минским соглашениям эта техника должна была быть отведена в тыл.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook волонтера Юрия Мисягина, который и опубликовал видео.

"Если не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "получайте", – написал он.

Волонтер отметил, что когда украинские военные обнаружили вражеские танки и убедились, что действительно есть жесткие нарушения, тогда осуществили несколько пристрелочных ударов, а затем – по целям.

В результате было повреждено 1 танк и укрытие пророссийских боевиков, в котором находился личный состав оккупантов.

Напомним, недавно украинские военные запустили управляемую ракету "Стугна-П" по позиции боевиков на Донбассе, которая уничтожила бронированную боевую машину врага вместе с экипажем, а также внедорожник.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".

Источник: ONLINE.UA Теги: ВСУ, танки, боевики, Донбасс
Новости других СМИ
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий
"Это остается проблемой": США вспомнили Революцию Достоинства и упрекнули украинской власти
"Это остается проблемой": США вспомни...
"Мы всегда будем вместе": Лукашенко шокировал новым заявлением относительно РФ
"Мы всегда будем вместе": Лукашенко ш...
Венгрия назвала образовательный закон в Украине "полуфашистским"
Венгрия назвала образовательный закон в Украине...
Путин приказал созвать россиян-запасников на военные сборы
Путин приказал созвать россиян-запасников на во...
Неожиданно: защита Януковича просит исправить приговор
Неожиданно: защита Януковича просит исправить п...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи