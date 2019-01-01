"Кто сидит на голове?": Катя Осадчая шокировала фанатов эпатажным образом

Катя Осадча (фото — hochu.ua)

Украинская телеведущая Катя Осадчая посетила гала-премьеру мультфильма "Как приручить дракона 3" и поразила всех присутствующих эпатажным образом. Для выхода красавица выбрала шляпку с черным драконом, передает ONLINE.UA.

Кроме того, звезда надела роскошное миди-платье с питоновым принтом и соблазнительным разрезом для ноги.В подписи она назвала себя "укротительницей драконов". А в Instagram-Stories Катя поинтересовалась у поклонников, кто сидит у нее на голове.

Фанаты отметили, что это выглядит очень забавно, однако стильно.

"Как же классно, что вы умеете придумывать такие интересные идеи — выглядит шикарно; я думаю, дети в кинотеатре были в восторге; а не тяжело было его носить на голове; каждый ваш образ неотразим", — пишут поклонники в комментариях к фото.