"Кто сидит на голове?": Катя Осадчая шокировала фанатов эпатажным образом

Украинская телеведущая Катя Осадчая посетила гала-премьеру мультфильма "Как приручить дракона 3" и поразила всех присутствующих эпатажным образом. Для выхода красавица выбрала шляпку с черным драконом, передает ONLINE.UA.
Кроме того, звезда надела роскошное миди-платье с питоновым принтом и соблазнительным разрезом для ноги.В подписи она назвала себя "укротительницей драконов". А в Instagram-Stories Катя поинтересовалась у поклонников, кто сидит у нее на голове.
Фанаты отметили, что это выглядит очень забавно, однако стильно.
"Как же классно, что вы умеете придумывать такие интересные идеи — выглядит шикарно; я думаю, дети в кинотеатре были в восторге; а не тяжело было его носить на голове; каждый ваш образ неотразим", — пишут поклонники в комментариях к фото.
Первыми украинскими гостями, которые просмотрели фильм, стали Лидия Таран, Сергей Лещенко, Полина Ткач, Даша Коломиец, Вячеслав Соломка, Сальто Назад, Соломия Витвицкая и другие. Снимки в новом образе с премьеры Катя опубликовала на своей странице в Instagram.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинская телеведущая Катя Осадчая в социальных сетях поделилась с фанатами своими архивными фотографиями ипоказал, как она выглядела, когда была еще совсем маленькой.