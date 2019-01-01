Назван продукт, который провоцирует быстрое старение кожи

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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко продолжает активно наполнять свой блог полезными советами относительно похудения и ухода за собой. На этот раз спортивная красотка решила обратить внимание на питание, а также на продукт, который провоцирует быстрое старение кожи, передает ONLINE.UA.

Анита заявила, что этим продуктом является сахар — именно он придает усталости облику человека. Кроме этого, продукт, который содержится почти во всех сладостях, замедляет регенерацию клеток в организме.