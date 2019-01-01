Назван продукт, который провоцирует быстрое старение кожи

Назван продукт, который провоцирует быстрое старение кожи

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Фото: flickr.com

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко продолжает активно наполнять свой блог полезными советами относительно похудения и ухода за собой. На этот раз спортивная красотка решила обратить внимание на питание, а также на продукт, который провоцирует быстрое старение кожи, передает ONLINE.UA.

Анита заявила, что этим продуктом является сахар — именно он придает усталости облику человека. Кроме этого, продукт, который содержится почти во всех сладостях, замедляет регенерацию клеток в организме.

"Когда мы едим много сахара, это отражается на нашем лице (коже): морщинки, тусклость, дряблость и потеря здорового блеска. Кожа становится тоньше, теряет эластичность, появляется общий усталый вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения в коже активно запускаются процессы старения на лице и на ягодицах, конечно же", – отметила Анита Луценко.

Звезда предложила своим фанатм присоединиться к оригинальному челлендж – #14днівбезцукру. Анита Луценко призналась, что сначала организму сложно привыкнуть к изменениям в рационе, поэтому человек их переживает нелегко. Но вот на следующую неделю становятся заметны первые результаты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что диеты с пониженным содержанием углеводов увеличивают риск преждевременной смерти. К этому выводу пришли ученые из польского Медицинского университета.

Источник: ONLINE.UA Теги: фитнес, шкіра, сахар, питание
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