Что-то скрывают: боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Донецкую область

На юге от Донецка оккупанты на блокпосте вблизи Ковского отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде. По словам боевиков, они не могут пропустить миссию из-за "проведения учений в районе Кловского".

В пресс-штабе ООС сообщили, что оккупанты и дальше препятствуют деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ, передает ONLINE.UA.

Украинская сторона заявила, что действия боевиков являются недопустимыми по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

"Боевики на блокпостах прикрывают "приказами от руководства" или "вопросами безопасности", заставляя команды СММ ждать отдельных разрешений или, даже, вообще покинуть тот или иной район, неподконтрольный властям Украины", – добавили в пресс-службе.

Такие безответственные действия свидетельствуют о том, что "руководству оккупантов есть, что скрывать". Именно поэтому, в ООС считают, что они всячески препятствуют деятельности международных наблюдателей, цинично пренебрегают Минскими договоренностями и сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.