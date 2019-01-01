Для всех заботливых родителей: в Украине заработало бесплатное приложение от YouTube

В Украине официально запустили сервис YouTube Kids. Отмечается, что это абсолютно бесплатное приложение, которое помогает родителям находить видео, которые нравятся детям, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Что интересно, приложение может не только выбирать каналы, а еще и ограничивать время просмотра роликов. Также сервис предлагает видео для всей семьи.

"Почему сервис бесплатный? Все рекламные объявления в YouTube Kids имеют обозначения, что это реклама. Предварительно все рекламные ролики проверяют вручную эксперты. На YouTube Kids, например, не разрешена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр, а также рекламные ролики, предназначенные для детей от 12 лет", — сказано в сообщении.

Кроме того. указано, что в сервисе видео распределены на такие категории: Шоу, Музыка, Обучения и Интересности. Таким образом, дети могут смотреть познавательные ролики: от декоративно-прикладного искусства до музыки, спорта, учебы и тому подобное.

При этом родители могут выбрать, к каким темам ограничить доступ своим детям. Также сервис имеет режим "Рекомендованные видео", что дает возможность родителям выбирать отдельные видео и каналы. Что касается таймера для регулировки времени просмотра, то родители могут ограничить сеанс просмотра роликов. Приложение сообщает ребенку, когда сеанс закончится.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее администрация видеохостинга YouTube заявила, что намерена выделить 25 миллионов долларов на борьбу с фейковыми новостями.