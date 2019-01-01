Диетолог разрушила миф про популярный способ похудения

Диетолог разрушила миф про популярный способ похудения

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Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Екатерина Павлова разрушила миф о том, что людям нужно есть по 6 — 7 раз в день небольшими порциями, чтобы похудеть. Она отметила, что такой способ не поможет избавиться от лишних килограммов, передает ONLINE.UA.

По словам диетолога, этот режим питания необходим для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Органы пищеварения постоянно работают без отдыха. Но человеку нужен стабильный режим.
Диетолог советует 4-х разовое питание. В рационе присутствуют основные приемы пищи и один перекус. Много перекусов диетолог тоже не советует.

Диетолог объяснила, что существуют определенные заболевания, при которых показано 3-х разовое питание.

"Это может сказать только врач и это важно учитывать.Если у человека есть полноценный завтрак–обед–ужин, она не ест на ходу, придерживается режима, то это лучше, чем 6-разовое непонятное питания из постоянных приемов пищи.Когда вы строите режим, сразу заметите, как хорошо чувствует себя ваш организм, желудочно-кишечный тракт работает как часы, улучшается кожа и настроение", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что здоровым людям хлеб необходимо есть каждый день, ведь именно он является здоровым источником клетчатки, витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.

Источник: ONLINE.UA Теги: питание, дієтолог, диета, похудение
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