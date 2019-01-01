Ученые рассказали, что делает людей действительно счастливыми

Ученые рассказали, что делает людей действительно счастливыми

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Фото: flickr.com

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым, передает ONLINE.UA со ссылкой на European Journal of Personality.

Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет. Респондентам предложили оценить важность и предполагаемую достижения жизненных целей в 10 сферах:

• здоровье;
• общество;
• личностный рост;
• социальные отношения;
• слава;
• имидж;
• богатство;
• семья;
• забота о молодом поколении;
• работа.

Оценить участники должны были по четырехбалльной шкале.

"Результаты опроса показали, что люди, которые воспринимают свои цели как достижимые, испытывали больше эмоциональное и психическое благополучие.Фактически, достижение целей не было слишком важным. То есть, оно имело значение для человека. Но больший эффект имело как раз то, как именно чувствовали себя люди, зная, что реализация их целей вполне реальная", — сказано в сообщении.

Ученые утверждают, что ощущение контроля над своей жизнью, которое вызвано достижимыми целями, делает людей счастливее.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, счастье, исследование, успіх
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