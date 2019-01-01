Раскрыт секрет счастливых отношений

Ученые из университета Мичигана провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что самые счастливые пары те, в которых люди совершенно непохожи друг на друга, передает ONLINE.UA со ссылкой на Asianavenue.

Как отмечается, эксперимент начался еще 3 года назад, в 2016, — были собраны данные 2,5 тысячи гетеросексуальных пар. Все пары были женатыми в течение 20 лет.

"Участников попросили в течение нескольких лет заполнять анкету. Они также указывали, что они чувствовали, какие эмоции и чувства и давали оценку отношениям. По словам ученых, такой способ опроса надежнее, чем разовое анкетирование", — сказано в сообщении.

Согласно данным исследователей, больше всего отношениями были довольны пары, где характеры партнеров сильно отличались.

Кроме того ученые уверяют, что результаты исследования могут применяться при разработке приложений и сайтов для знакомств. Большинство из них подбирают партнеров по принципу сходства, а не различия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Австралии после длительных исследований пришли к довольно неожиданному выводу. Они убеждены, что если мужчина посмотрит на сексуальную женщину — ему будет очень хотеться мяса.