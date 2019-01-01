СМИ: Россия предложила скандальному политику 3 млн евро на выборы

СМИ: Россия предложила скандальному политику 3 млн евро на выборы

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Маттео Сальвіні у Москві (фото — twitter.com)

Власти РФ планировала помочь итальянскому ультраправому вице-премьеру Маттео Сальвини достичь успеха на выборах в Европарламент в мае подпольным финансированием в 3 млн евро для его партии "Лига", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на l’espresso.

Отмечается, что средства должны поступать через соглашение о поставках дизельного топлива, заключенное между российской государственной компанией и помощником Сальвини Джанлукой Савоини в Москве в октябре прошлого года.

"Савоини совершил десятки поездок в Москву, Крым и на Донбасс и с самого начала возглавлял переговоры по российскому финансированию Сальвини.Журналисты отследили встречу Савоини с россиянами в Москве, которую в Сальвини не афишировали. Во время них речь шла о поставках 250 тыс. тонн российского топлива итальянской компании", — сказано в расследовании.

Журналисты отмечают, что пока неизвестно, была ли заключена сделка. 

Ранее глава МВД Италии Матео Сальвини неоднократно высказывал свою приверженность политике Путина. Он называл "законным" захвата Россией украинского Крыма, и даже выходил на Красную площадь в футболке с изображением российского лидера, выражая тем самым свое восхищение Путиным.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Италии выступили за снятие санкций ЕС с России.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Маттео Сальвіні, выборы, ЕС
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