Стало известно, какая популярная диета сокращает продолжительность жизни

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Ученые-медики из Австралии пришли к выводу, что популярная диета с высоким содержанием белка, может негативно влиять на продолжительность жизни человека. Исследователи из Института медицинских исследований Южной Австралии провели эксперимент над червями и фруктовыми мухами-дрозофилами, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

Как известно, главный принцип белковой диеты – ограничение потребление жиров и углеводов и замена их белковыми продуктами: постным мясом, рыбой, сыром. При таком режиме питания организм хоть и не голодает, но недополучает огромное количество необходимых ему веществ.

"Эксперимент помог выделить специальный биологический механизм сокращения жизни, который срабатывает, когда в организм поступает пища с высоким содержанием белков.Через высокое содержание такой пищи на клеточном уровне увеличивается синтез белка. Чем больше содержание белков в рационе, тем быстрее обновление клеток. Такое ускорение увеличивает процент "ошибок" в процессе синтеза белков в клетках.Это приводит к накоплению дефектных белков, что плохо влияет на здоровье носителя. Это приводит к преждевременному старению организма и сокращению продолжительности жизни", — сказано в сообщении.

Ученые рекомендуют употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки: фрукты, овощи, необработанные зерна и семян.

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