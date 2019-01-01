Наконец-то: в бюджет Украины поступили деньги окружения Януковича

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что на счет Госказначейства Украины перечислили 1,5 миллиарда гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook пресс-секретаря прокуратуры.

Деньги в сумме 1 миллиард 478 миллионов 480 тысяч поступили на банковский счет Государственной казначейской службы 22 февраля.

Стоит отметить, что еще неделю назад генпрокурор Юрий Луценко анонсировал, что в ближайшие дни в госбюджет поступят конфискованные деньги окружения Януковича.

Глава ГПУ рассказал, что деньги направят в Минобороны и потратят на поддержку армии. Украинские военные получат новые ракеты, противотанковые управляемые ракетные снаряды, бронемашины и системы управления огнем. Кроме того, деньги будут использованы для завершения комплексной системы обустройства госграницы.

Напомним, что 3 года назад в государственный бюджет Украины было конфисковано 1,5 миллиардов долларов команды Виктора Януковича. Луценко считает это одним из основных достижений за время своей работы в ГПУ. Однако текст судебного решения, которым конфисковали деньги, не обнародовали до сих пор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, о чем говорил Янукович на пресс-конференции 6 февраля 2019 года в Москве.