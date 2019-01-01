Почему опасно отказываться от обеденного перерыва - интересное исследование

Авторитетное британское издание The Guardian пишет, что полноценный обеденный перерыв может хорошо повлиять не только на здоровье человека, но и на ее производительность. А вот систематический отказ от обеда может нарушить сон, процесс пищеварения, привести к расстройствам внимания, передает ONLINE.UA.

Согласно результатам последнего исследования, те люди, которые в течение рабочего дня не отрываются от своих обязанностей, менее эффективны. А вот люди, которые иногда отдыхают от своих рабочих задач в течение дня, имеют большую производительность.

"Работники, которые отдыхают от работы на перерывах и обеде, лучше спят ночью. У них меньшие шансы возникновения эмоционального выгорания. У них был меньший уровень стресса. Постоянный отказ от обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что положительный эффект имеют исключительно перерывы, которые связаны с приемом пищи. Если обеденное время проводить, наблюдая за жизнью коллег и друзей в социальных сетях, то силы не восстановятся.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Великобритании хотят сократить рабочую неделю до 4 дней без изменения оплаты труда.