Курс валют на сегодня 23 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 23 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

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На субботу, 23 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 23 февраля цена доллара США составит 27 гривен . Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек.

В пятницу, 22 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.02/27 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.65/30.62 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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