Бойцы ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес масштабные потери

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе сложная. Боевики усилили обстрелы из тяжелого вооружения, в результате чего ранение получил один украинский военный. Всего по позициям ВСУ враг выпустил 77 мин 82-мм и 120-мм калибра. Бойцы ВСУ дали мощный отпор противнику — сообщается о 8 уничтоженных и 2 раненых боевиках. Также украинские защитники уничтожили две единицы военной автомобильной техники боевиков.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за прошедшие сутки, 22 февраля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Защитники Лебединского, Новозвановки, Екатериновки, Крымского и Марьинки попали под минометный огонь. Там бойцов ВСУ также обстреливал снайпер. Возле Станицы Луганской и Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ОС из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь", — говорится в сводке штаба ООС.

Украинские защитники продолжают надежно контролировать противника, соблюдая условия прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе. Видео удара украинских военных по позиции противника было опубликовано в сети.