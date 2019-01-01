Бойцы ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес масштабные потери

Бойцы ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес масштабные потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе сложная. Боевики усилили обстрелы из тяжелого вооружения, в результате чего ранение получил один украинский военный. Всего по позициям ВСУ враг выпустил 77 мин 82-мм и 120-мм калибра. Бойцы ВСУ дали мощный отпор противнику — сообщается о 8 уничтоженных и 2 раненых боевиках. Также украинские защитники уничтожили две единицы военной автомобильной техники боевиков.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за прошедшие сутки, 22 февраля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Защитники Лебединского, Новозвановки, Екатериновки, Крымского и Марьинки попали под минометный огонь. Там бойцов ВСУ также обстреливал снайпер. Возле Станицы Луганской и Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ОС из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь", — говорится в сводке штаба ООС.

Украинские защитники продолжают надежно контролировать противника, соблюдая условия прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе. Видео удара украинских военных по позиции противника было опубликовано в сети.

Источник: ONLINE.UA Теги: бои, боевики, Донбасс, обстрелы, минометы, украинские военные, ООС
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