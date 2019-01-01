Безопасность в Европе существует только с Россией: немецкий политик выступил с резонансным заявлением

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Депутат парламента Германии Юрген Триттин заявил, что безопасность в Европе невозможна без России. Он обвинил президента США Дональда Трампа в "хаотичной диструктивности", из-за чего весь мир оказались под угрозой.

Об этом Триттин написал написал в статье для газеты Frankfurter Rundschau, передает ONLINE.UA.

Немецкий депутат считает, что НАТО нужно вывести из Европы свое тактическое ядерное оружие, а также отказаться от противоракетной обороны США, если Россия в свою очередь тоже готова к разоружению.

"Настало время для европейской инициативы по разоружению. Ведь безопасность в Европе существует только с Россией", — подчеркнул он.

Триттин также назвал политику Трампа, "неоконсервативную агрессивность" вице-президента США Майкла Пенса и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона "токсичной смесью", которая ставит под угрозу весь мир.

"Безопасность будет гарантирована только в мире без ядерного оружия", — добавил Триттин, напомнив, что ядерное оружие есть у Франции, Великобритании, Китая и других стран.

Триттин раскритиковал главу МИД Германии Хайко Мааса за то, что тот "указывает только на Россию" как на источник усугубления ситуации. Канцлер Ангела Меркель, по мнению депутата, тоже неправа. Он убежден, что увеличение военных расходов только "подстегнет гонку вооружений".

Напомним, 2 февраля США и России прекратили действие двустороннего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон требует, чтобя Россия уничтожила ракеты 9М729, характеристики которых противоречат ДРСМД. Однако Россия отрицает эти нарушения и отказывается выполнять требование.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин. В ракетостроительной отрасли уверили, что испытания "Буревестника" прошли успешно.