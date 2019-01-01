Путин хочет провести сталинскую депортацию: Чубаров рассказал, чего ждать в Крыму

Путин хочет провести сталинскую депортацию: Чубаров рассказал, чего ждать в Крыму

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Фото з відкритих джерел

Российский президент Владимир Путин хочет депортировать всех крымских татар с оккупированного полуострова, как это делал советский диктатор Иосиф Сталин в 1944 году.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня очевидно для всех, что российская оккупационная администрация целенаправленно вытесняет за пределы полуострова крымских татар – коренной народ Крыма. Путин пытается повторить путь Сталина, который депортировал крымскотатарский народ в 1944 году", – заявил Чубаров.

Он пояснил, что вытеснив крымских татар с полуострова, Россия хочет превратить Крым в "исконно русский". Чубаров убежден, что эта военная авантюра Кремля закончится международным трибуналом.

"На скамье подсудимых окажутся все те, кто оккупировал Крым, кто виновен в убийстве более 13 тысяч украинских граждан, те, кто продолжают осуществлять в оккупированном Крыму геноцид по отношению к крымским татарам и украинцам", – подчеркнул Чубаров.

Ранее представитель Меджлиса Искандер Бариев заявлял, что Россия пытается выжить коренное население оккупированного Крыма – крымских татар и заселить полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в России придумали, как заселить оккупированный Крым жителями Сибири.

Источник: Укрінформ Теги: Украина, Крым, оккупация, Россия, крымские татары, депортація, Рефат Чубаров, Владимир Путин, Иосиф Сталин
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