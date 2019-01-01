Манипулирование недопустимо: в МИД Украины ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" законе

Манипулирование недопустимо: в МИД Украины ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" законе

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Фото: wikipedia.org

В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление венгерских чиновников о Законе "Об образовании", который в Будапеште назвали "полуфашистским". В украинском дипведомстве считают подобные манипуляции Венгрии недопустимыми.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины на запросы СМИ относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине, сообщает ONLINE.UA.

В украинском МИД напомнили, что закон "Об образовании" был принят в соответствии с внутренним законодательством и украинскими международными обязательствами, он прошел экспертизу Венецианской комиссии, рекомендации которой сейчас находятся на стадии выполнения.

"Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией". Там добавили, что Киев ведет диалог с партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидает такого же уважения к выбору украинского народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выступил с резкой критикой в адрес украинских властей, которые приняли "полуфашистский", по его мнению, закон об образовании.

Источник: ONLINE.UA Теги: Венгрия, скандал, критика, МИД Украины, закон об образовании
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