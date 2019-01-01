Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 февраля по 3 марта на ONLINE.UA

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 февраля по 3 марта на ONLINE.UA

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 На этой неделе стоит уделить внимание себе, старайтесь получить новые положительные эмоции. Не начинайте новые дела, поскольку они будут обречены на провал, более подробно Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Овен ♈

На этой неделе Овнам необходимо забыть об отдыхе и лени, чтобы достичь грандиозных успехов, поэтому все время нужно будет уделить работе. Старайтесь не заключать сделки с недвижимостью, чтобы избежать проблем. На выходных Овны могут порадовать себя шопингом.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Телец ♉

У Тельцов складывается не простая ситуация в финансовом плане, на этой неделе Вам лучше перейти в более экономный режим и ни в коем случае не брать в долг. Вы можете почувствовать усталость, но это не надолго, спустя несколько дней ситуация улучшится.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Близнецы

Для близнецов эта неделя может показаться скучной, но все в Ваших руках. Загляните в шкаф и выбросьте все старые и ненужные вещи, после чего отправляйтесь по магазинам, чтобы обновить свой гардероб. После этого Вы сможете обратить на себя внимание окружающих и улыбка не будет сходить с лица.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Рак ♋

На этой неделе для Раков открываются новые двери, Вы можете что-то кардинально поменять в своей жизни, например место работы. Не зацикливайтесь на старом, делайте шаг вперед. А вот авиаперелеты и путешествия лучше отложить.

 Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Лев ♌

Львам нужно быть внимательными, на этой неделе нужно серьезно относиться даже к мелочам, от этого и будет зависеть Ваш успех. Родственники могут подкинуть Вам проблем, но Вы с легкостью сможете со всем разобраться, если не поддаваться эмоциям.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Дева ♍

Ваша неорганизованность на этой неделе нарушит все графики. Вы будете не успевать и опаздывать, но все равно со всем справитесь и добьетесь желаемого успеха. На выходных проведите время для души, лучше всего в кругу семьи.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Весы ♎

Весов ожидает не простой период, в финансовом плане будут проблемы, Вам необходимо приложить немалые усилия, чтобы продолжать держаться на плаву. В конце недели Вас ждут новости, скорее всего они будут радостные.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Скорпион ♏

Настало время навести порядок дома, сделайте полную ревизию и избавьтесь от всего лишнего, это поможет наладить и душевное равновесие. Прилагать больших усилий к работе сейчас смысла нет, все равно этого никто не оценит.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Стрелец ♐

На этой неделе Стрельцов ждут новые знакомства, а также старые связи возобновятся, отнеситесь к этому серьезней, поскольку позже это будет выгодным. Также не забывайте следить за своим здоровьем, чтобы избежать тяжелых болезней.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Козерог ♑

Козероги давно стремились к положительным переменам и наконец их время настало. В финансовом плане все будет стабильно и Вы сможете почувствовать себя увереннее, но это не означает, что можно делать не обдуманные покупки.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Водолей ♒

Все проблемы Водолеев исчезнут сами по себе, Вам даже делать ничего не нужно. Если у Вас финансовые трудности, нужно немного подождать, скоро Вы получите вознаграждение за проделанную работу. О личной жизни старайтесь никому не рассказывать, чтобы не попасть на завистников, которые могут все испортить.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2018 года Рыбы ♓

На этой неделе Рыбам понадобится необычайное терпение, крайне важно контролировать свои эмоции, особенно нужно держать себя в руках на работе. Во второй половине недели Вас ждут романтические знакомства.

Источник: ONLINE.UA Теги: гороскоп на неделю, гороскоп лев, гороскоп овен, гороскоп близнецы, гороскоп весы, гороскоп скорпион, гороскоп дева, гороскоп водолей, гороскоп козерог, гороскоп рыбы, гороскоп телец, гороскоп стрілець, гороскоп рак
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