Жесткие таможенные пошлины: Евросоюз готовит удар по США

Фото: pixabay.com

Евросоюз ответит США, если Трамп решится на введение штрафных таможенных пошлин на импорт европейских автомобилей и запчастей к ним. Ответный шаг может затронуть американские автомобили, уголь и химикаты, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

По данным источника, знакомого с ходом переговоров в Бухаресте, в данный момент европейские чиновники работают над списком товаров из США, общий объем импорта которых составляет 22,7 млрд долларов. Известно, что в этот список попадут только производимые в США товары, а не те, которые выпускаются под американскими марками в других странах.

Напомним, ранее гендиректор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти сообщал, что Европейский союз введет пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, в случае если США введут дополнительные пошлины на европейские автомобили. Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас также уверял, что ЕК незамедлительно отреагирует, если Трамп повысит пошлины для европейского автопрома.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия призвала ЕС решительно ответить США на жесткие пошлины.