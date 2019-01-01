Ситуация в Венесуэле обостряется: силовики Мадуро открыли огонь по протестующим, есть погибшие

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В охваченной протестами Венесуэле ситуация обостряется. Национальная гвардия Венесуэлы, которая находится в подчинении Николаса Мадуро, открыла огонь по коренным жителям Сан-Франсиско-де-Юруани, которые препятствовали военным проехать к границе с Бразилией. В результате, два человека были убиты, еще 22 получили ранения.

О ситуации в Венесуэле сообщает местное издание El Nacional со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи (парламента) республики Америко де Грасиа, передает ONLINE.UA.

Уточняется, что стрельба произошла в результате действий армии Мадуро против местных жителей. Под огонь попали представителям коренных индейских народностей, которые после огневой атаки ответили силовикам, взяв в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойя, который командовал военными в момент столкновения с протестующими.

Кроме того, в городе Санта-Элена-де-Уайрен Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе.

Напомним, масштабные протесты в Венесуэле начались несколько недель назад после того, как парламент страны объявил Мадуро узурпатором. На фоне массовых протестов председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали много стран, включая США и некоторых стран ЕС.

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