Порошенко объяснил, почему в Украине отменили празднование 23 февраля

Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

Празднику 23 февраля, тому дню, когда страна-агрессор Россия отмечает день своей армии, не место в Украине. У Украины есть свой настоящий государственный и народный День защитника Отечества, который отмечается 14 октября.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львов, сообщает ONLINE.UA.

Украинский гарант вспомнил 2014 год, когда принял решение отменить празднование 23 февраля в Украине. В частности, он остановился на событиях в Крыму, который только начинали оккупировать "зеленые человечки". По словам Порошенко, когда он подошел к Верховной Раде полуострова, то ее всю окружили российские военные, а внутри было темно и пусто.

"Вдумайтесь, тогда в феврале 2014 года День российской армии был украинским государственным праздником. Такой была Украина. И его отмена была моим первым президентским решением. Сегодня каждый украинец знает о нашем украинском настоящем Дне защитника Отечества 14 октября", — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что львовянам не нужно объяснять, почему для Дня защитника Украины он выбрал дату 14 октября, когда христиане отмечают Покрова Пресвятой Богородицы. Он считает, что хорошо, когда государственные и народные праздники сочетаются. Тогда, по мнению Порошенко, они очень быстро заходят, и у людей даже мысли нет праздновать 23 февраля.