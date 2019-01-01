Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ не проводить службу в Софийском соборе: что случилось

Патріарх Філарет (фото — facebook.com/PatriarchPhilaret)

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля, разрешение на что уже выдало Министерство культуры. Против этого богослужения выступил патриарх Филарет — он призвал главу Украинской греко-католической церкви отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии.

Обращение Филарета опубликовано на его странице в социальной сети Facebook, сообщает ONLINE.UA.

Патриарх Филарет обеспокоен предстоящим событием. Он считает, что оно может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

"Это необычное явление, потому что Украинская Греко-Католическая Церковь никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского Православия — соборе Святой Софии. Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев", — заявил Филарет и добавил, что это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил литургию в Соборе святого апостола Петра в Риме.

Филарет также допустил, что это событие может использовать Россия для провокаций, чтобы навредить украинскому народу. При этом патриарх выразил надежду, что ПЦУ и УГКЦ и в дальнейшем будут развивать свои хорошие отношения в духе взаимоуважения и любви, и совместно служить на благо украинского народа.

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