В Украине планируют построить завод сжиженного газа - СМИ

В Украине планируют построить завод сжиженного газа - СМИ

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Фото з відкритих джерел

Компания "Нафтогаз Украина" планирует построить завод сжиженного газа на Хрестыщенском газовом месторождении, в Харьковской области. Тендер по выбору генподрядчика оператор месторождения ­ ПАО Укргаздобыча объявит в конце февраля — начале марте 2019 года.

О планах Нафтогаза построить в Украине завод сжиженного газа сообщил портал EnKorr, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что техническо-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее будет создан рабочий проект, после чего начнутся поставки и монтаж оборудования и пусконаладка.

По проекту предполагается, что завод сжиженного газа будет работать с мощностью до 100 тыс. т в год. Ожидается, что запуск завода состоится в 2020 году.

Напомним, "Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком природного газа и крупнейшим производителем сжиженного углеводородного газа в Украине. В 2018 году выпуск СУГ составил 165 тысяч тонн. В состав предприятия входит пять производств: в Базилевщине, Яблуневке, Шебелинске, Тимофеевке и Юльевке.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Кабмине рассказали, когда Украина сможет отказаться от импортного газа. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это станет возможным в ближайшие 5 лет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, зріджений газ, завод, запуск, Нафтогаз
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