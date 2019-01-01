Золотая малина 2019: Трамп стал худшим актером года

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский президент Дональд Трамп удостоился сомнительной награды. На антипремии Золотая малина 2019 ему отдали победу сразу в двух номинациях — Трамп стал худшим актером года и актером, сыгравшем в худшем дуэте года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Трамп свою "награду" получил за участие в документальных фильмах "Смерть нации" (Death of a Nation) режиссера Динеша Д’Соузы и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9) Майкла Мура. В обеих картинах президент США сыграл сам себя.

Худшей актрисой "Золотая малина" признана Мелисса Маккарти за роли в фильмах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании". Антипремию как худшая актриса второго плана в свою очередь получила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй за игру в фильме "Фаренгейт 11/9". В этой номинации с ней соперничала первая леди США Мелания Трамп — награду для аутсайдеров кинематографа она могла получить за участие в этой же ленте.

Напомним, фильм "Фаренгейт 11/9" был снят в 2018 году. В нем о рассказывается о президентских выборах 2016 года в США и последовавшим за ними президентстве Трампа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американского президента Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. В 2019 года на престижную международную премию Трампа выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.