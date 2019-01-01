Порошенко назвал двух главных врагов Украины

Петро Порошенко (фото — commons.wikimedia.org)

У Украины сейчас есть два врага — Россия и бедность. Об этом заявил украинский глава Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Львовской области, которое состоялось в конференц-зале стадиона «Арена Львов», сообщает ONLINE.UA.

Порошенко подчеркнул, что со страной-агрессором Россией Украине нужно заключить "холодный мир", чтобы российские военные и вооружение были убраны с украинской территории. Он подчеркнул, что украинский народ уже похоронил планы Путина по растерзанию Украины.

"Мы защитили страну от уничтожения, от растерзания, потому что потом, когда Путин понял, что Западную Украину не убедить, он решил расколоть Украину по Днепру, создав на базе девяти 9 областей "Новороссию" или "Малороссию". Первое, что мы сделали — мы похоронили проект растерзания Украины, мы похоронили проект многовекторности, которым нас кормили долгие 23 года. Мы объединили страну", — сказал Порошенко.

Порошенко считает, что целью Путина на Украине были не Крым и Донбасс. Российский президент, по мнению украинского лидера, использовал эти регионы как рычаги давления на всю Украину.

"Именно для этого была развернута дискуссия о «федерализации», о «Киев, услышь Донбасс», чтобы Путин давал нам разрешение, куда нам надо двигаться. В течение 5 лет войны украинцы убедительно доказали, что у Путина никаких разрешений спрашивать не будут, украинский народ сам будет определять, куда ему двигаться, а Кремль не будет ставить Украине и Европе в целом своих условий", — добавил Порошенко.

Он также заявил, что еще одной главной задачей для Украины является экономический рост.

"Для меня принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда. Это наша с вами задача", — добавил Порошенко, подчеркнув, что верит в то, что Украина превратится в страну свободных, богатых и счастливых людей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко объяснил, почему отменил празднование 23 февраля в Украине.