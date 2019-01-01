Макрон призвал страны ЕС стать независимыми от России

Эммануэль Макрон (фото — commons.wikimedia.org)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейское сельское хозяйство находится в зависимости от других стран, в том числе от России. Он призвал страны ЕС изменить эту ситуацию и пересмотреть общеевропейскую сельскохозяйственную политику, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В субботу, 23 февраля, выступая на открытии 56-го Международного сельскохозяйственного салона в выставочном центре Порт-де-Версаль, Макрон заявил, что сельское хозяйство Европы находится под угрозой, которая заключается в зависимости ЕС от других держав. В частности, по мнению Макрона, угрозу европейскому сельскому хозяйству представляет и зависимость от импорта российских фосфатных удобрений.

Французский лидер подчеркнул, что всего за несколько лет производство российской пшеницы удвоилось. Поэтому он считает, что Европе нужно обеспечить свой продовольственный, экологический и сельскохозяйственный суверенитет, и стать независимой от РФ.

Напомним, ранее Макрон предложил создать армию Европы, которая сможет защищать не только от агрессии России и Китая, но и от США. Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что европейцы давно должны всзять свою судьбу в собственные руки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обвинил Россию во вмешательстве в кризис во Франции.