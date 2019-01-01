Более 60 млн долларов: Bloomberg узнал об огромных кредитах Илона Маска

Ілон Маск (фото -flickr.com)

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в конце 2018 года взял новых четыре кредита на 50 млн долларов на покупку недвижимости в Калифорнии. За счет рефинансирования кредита на особняк в Лос-Анджелесе, который Маск купил в 2012 году за 17 млн долларов, сумма кредита выросла до $61 млн, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, настолько крупные ипотечные кредиты банки выдают редко. На конец 2018 года непогашенными в США оставались около 230 ипотечных кредитов размером от $10 млн до $20 млн каждый.

Известно, что Маск оформлял кредиты в банке Morgan Stanley сроком на 30 лет. В первые несколько лет процентная ставка по ним будет составлять 3,5% годовых. По подсчетам Bloomberg, размер ежемесячного платежа по кредитам составляет $180 тысяч.

Следует отметить, что состояние Маска на начало 2019 года оценивалось в 23,4 млрд долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Илон Маск продает свой роскошный дом в Лос-Анджелесе, который купил в 2014 году за 3,695 млн долларов. Сейчас его может приобрести любой желающий за 4,49 млн долларов.