Facebook отказывается от слежки за пользователями: уже закрыто популярное шпионское приложение

Фото: pixabay.com

В компании Facebook решили отказаться от своих мобильных приложений, которые могли вести слежку за пользователями в соцсети. Речь идет о закрытии шпионского VPN-приложения Onavo, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TechCrunch.

Отмечается, что Facebook прекратил работу бесплатных программ для исследования рынка и удалил свою программу Onavo VPN.

"В конечном итоге [приложение] закроется и немедленно прекратит получать данные от пользователей для исследования рынка, хотя в краткосрочной перспективе оно продолжит работать как виртуальная частная сеть, чтобы пользователи могли найти замену", — отметили в компании.

Там добавили, что без программы Onavo Facebook теряет мощный метод исследования рынка, но несмотря на это теперь сфокусируется на оплачиваемых инициативах и будет четко объяснять участникам, какого рода данные и в каких целях будут собираться. Что касается шпионского VPN-приложения Onavo, то оно уже удалено из магазина Google Play.

Напомним, Facebook отказалась от "шпионского" приложения после расследования, опубликованного TechCrunch в конце января. В нем сообщалось об "исследовательском" проекте Facebook Research, участникам которого ежемесячно выплачивается $20 взамен на полный доступ к их персональным данным. Вся активность пользователя, включая местоположение, историю браузера и интернет-поиска, сообщений в мессенджерах, отслеживалась после установки на смартфон одноименного VPN-сервиса.

В публикации TechCrunch также указывалось, что статистика использования приложений, полученная через Onavo Protect, оказала очень сильное влияние на бизнес-стратегию Facebook. Согласно внутренним документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, именно этот VPN-сервис позволил Facebook предугадать взрывной рост WhatsApp и оправдать покупку стартапа за $19 млрд в 2014 году. С тех пор аудитория мессенджера выросла более чем втрое.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что соцсеть Facebook вновь оказалась на грани громкого скандала из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Пользователи начали сомневаться в безобидности челенджа, подозревая, что флешмоб был запущен для того, чтобы научить алгоритм распознавать лица.