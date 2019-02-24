Курс валют на сегодня 24 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 24 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На воскресенье, 24 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 24 февраля цена доллара США составит 27 гривен . Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек.

В субботу, 23 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.02/27 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.65/30.62 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Россия надежнее, чем Украина: в Германии отличились очередным резонансным заявлением
Россия надежнее, чем Украина: в Германии отличи...
Никаких условий для заключения мирного договора нет: Лавров выступил с громким заявлением
Никаких условий для заключения мирного договора...
Макрон призвал страны ЕС стать независимыми от России
Макрон призвал страны ЕС стать независимыми от ...
Жесткие таможенные пошлины: Евросоюз готовит удар по США
Жесткие таможенные пошлины: Евросоюз готовит уд...
Введение чрезвычайного положения в США: Трамп пригрозил Конгрессу
Введение чрезвычайного положения в США: Трамп п...
Курс валют на сегодня 23 февраля - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 23 февраля - доллар не из...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи