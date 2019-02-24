Курс валют на сегодня 24 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

На воскресенье, 24 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 24 февраля цена доллара США составит 27 гривен . Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек.

В субботу, 23 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.02/27 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.65/30.62 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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