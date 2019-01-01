На Донбассе под минометными обстрелами боевиков погиб украинский военный: ВСУ жестко ответили врагу

Боевики на Донбассе выпустили 44 мины по позициям ООС. Вражеские атаки не прекращались днем и ночью, но украинские военные удержали ситуацию под контролем и жестко ответили врагу.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Под обстрелы боевиков 23 февраля попали защитники Водяного, Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Крымского, Катериновки и Новозвановки. Там враг бил из
На каждый вражеский обстрел украинские военные отвечали огнем дежурных средств. По данным разведки, 23 февраля двух оккупантов было уничтожено и еще двух ранено.
В ночь на 24 февраля боевики не прекращали огневую атаку. Серьезные бои прошли в районе Водяного, Новозвановки, хутора Вольный, Катериновки, Новоалександровки и
Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.