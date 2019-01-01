На Донбассе под минометными обстрелами боевиков погиб украинский военный: ВСУ жестко ответили врагу

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Боевики на Донбассе выпустили 44 мины по позициям ООС. Вражеские атаки не прекращались днем и ночью, но украинские военные удержали ситуацию под контролем и жестко ответили врагу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Под обстрелы боевиков 23 февраля попали защитники Водяного, Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Крымского, Катериновки и Новозвановки. Там враг бил из 82-мм и 120-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ходе мощных боев погиб один украинский военный.

На каждый вражеский обстрел украинские военные отвечали огнем дежурных средств. По данным разведки, 23 февраля двух оккупантов было уничтожено и еще двух ранено.

В ночь на 24 февраля боевики не прекращали огневую атаку. Серьезные бои прошли в районе Водяного, Новозвановки, хутора Вольный, Катериновки, Новоалександровки и Золотого-1 . Украинских защитников оккупанты обстреливали из минометов 82-мм и 120-мм калибра, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23 -2.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.