Кто представит Украину на Евровидении-2019: назван победитель Нацотбора, но окончательное решение за НСТУ

Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 23 февраля в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2019 , по результатам которого определился победитель, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. По результатам голосования победителем Нацотбора стала певица MARUV (Анна Корсун), сообщает ONLINE.UA.

Всего в финале Нацотбора на Евровидение 2019 приняли участие шесть участников, которые набрали большее количество баллов в полуфиналах. На сцене выступили Freedom-jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA. По результатам голосования зрителей и жюри победитлем финала стала MARUV, которая получила 5 баллов от жюри и 6 баллов от зрителей.

Несмотря на победу MARUV в финале Нацотбора, еще не известно, кто поедет Украины на Евровидение 2019. Окончательное рещение примет Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ) в течение 48 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", — рассказала член правления НСТУ Александра Кольцова в комментарии Громадському.

Кольцова намекнула, что с MARUV могут не подписать контракт, если она не откажется от запланированных гастролей в России. На вопрос, кем могут заменить MARUV, в НСТУ ответили, что пока неизвестно.

"К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию. У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять", — пояснила Кольцова.

Напомним, недавно MARUV анонсировала концерты в России. 6 апреля певица будет выступать в Москве, в концертном зале "Известия Hall", а 12 апреля планирует выступить в Санкт-Петербурге. "Мой первый сольный концерт!", — написала артистка в анонсе и пообещала, что "будет пушка".

Выступление MARUV в финале Нацотбора Украины на Евровидение 2019 (видео):