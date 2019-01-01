Ситуация в Венесуэле: США поставили жесткий ультиматум силовикам Мадуро

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США призвали армию Венесуэлы принять сторону демократии и оппозиции, встать на защиту мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи. В противном случае Вашингтон уже на следующей недели введет новые санкции.

Об этом в соцсети написал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает ONLINE.UA.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией", — говорится в сообщении Болтона.

К своему сообщению Болтон прикрепил публикацию Reuters, в которой со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщается, что Вашингтон может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля, ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Напомним, Николас Мадуро приказал развернуть армию Венесуэлы на границе с Колумбией и Бразилией. Его силовики противостоят мирным жителям, открывая по ним огонь и применяя слезоточивый газ. Военные также блокируют доставку гуманитарной помощи людям — несколько грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены.

Гуманитарная помощь направляется в Венесуэлу также по морю из Пуэрто-Рико. 23 февраля судно остановилось в международныъх водах близ границ Венесуэлы. Его дальнейшему продвижению мешают военные суда, отправленные на перехват. По данным венесуэльских СМИ, военные угрожают открыть огонь по судну, если оно нарушит границы территориальных вод.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в охваченной протестами Венесуэле ситуация обостряется. Национальная гвардия Венесуэлы, которая находится в подчинении Николаса Мадуро, открыла огонь по коренным жителям Сан-Франсиско-де-Юруани, которые препятствовали военным проехать к границе с Бразилией. В результате, два человека были убиты, еще 22 получили ранения.