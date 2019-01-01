Никаких условий для заключения мирного договора нет: Лавров выступил с громким заявлением

Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Россия и Япония не могут заключить мирный договор, так как никаких условий для этого нет. Москва не пойдет на условия Токио — Кремль требует, чтобы японские власти признали спорные Курильские острова российскими, после чего российские власти готовы будут пойти на некие договоренности.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт российского дипведомства.

"Наша позиция очень проста. Для того, чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах. Если мы посмотрим на реальную ситуацию, Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение", — обозначил позицию России по мирному договору с Японией Лавров.

Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения будет возможно, когда Токио признает результаты Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды. Также Лавров добавил, что пока Токио поддерживает санкции против России и голосует в ООН солидарно с американцами по резолюциям, направленным против РФ, никаких мирных договоренностей быть не может.

Напомним, ранее японский премьер-министр Синдхо Абэ заявлял, что полон решимости для заключения мирного договора с Россией, который не удается подписать уже более 70 лет. В то же время он подчеркнул, что намерен добиваться возвращения северных территорий Японии, находящихся под российской оккупацией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия поставила жесткий ультиматум Японии по спорным Курилам.