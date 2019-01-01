Россия надежнее, чем Украина: в Германии отличились очередным резонансным заявлением

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Германии нужно как можно больше вариантов для закупки газа, поэтому газопровод "Северный поток — 2" отвечает интересам страны. Прямые поставки газа из России в Германию будут надежнее, чем транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

С таким резонансным заявлением выступил премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия), председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает ONLINE.UA.

"Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию", — заявил премьер Баварии.

Он подчеркнул, что поскольку Германия отказывается от ядерной энергии и от угля, для нее предельно важно обеспечить надежное энергоснабжения. Что касается мировой политики, то он также встал на сторону России. Зедер заявил, что "Москва не сидит на скамье наказанных", хоть и сделала определенный вклад в то, что ее отношения с Западом ухудшились.

Зедер также прокомментировал угрозы вице-президента США Майкла Пенса, сделанных во время Мюнхенской конференции по поводу закупок энергоносителей "с Востока". Он считает, что за этими угрозами стоят "интересы" американцев, которые сами хотят продавать газ в Европе.

"Преследовать свои интересы в экономике это нормально. Однако неубедительно увязывать такие интересы с вопросами безопасности. Сложно понять, когда американское правительство называет немецкие машины риском для национальной безопасности, а потом сидит вместе с нами за один столом в рамках НАТО", — добавил он.