"Он был певцом души украинского народа": умер известный композитор Левко Колодуб

Левко Колодуб (фото — wikipedia.org)

23 февраля ушел из жизни известный украинский композитор Левко Колодуб, которого называли певцом украинской души. Один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского умер в возрасте 88 лет, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министрества кульбуры Украины.

"Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко. На основе стихов из "Кобзаря" и под влиянием иллюстраций к нему Лев Николаевич создал симфонию-думу "Шевченковские образы", оперу "Поэт" о жизни кобзаря. Самобытная и многоплановая музыка Льва Николаевича Колодуба, основанная на национальной основе, с успехом исполняется не только в Украине, но и в Германии, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Румынии, Испании, Греции, Франции, Северной Корее, Китае", – говорится в сообщении Минкульта.

Левко Колодуб написал музыку более чем к 30 фильмам и мультфильмам. Десятки его песен считаются народными.

Колодуб был не только композитором, но и педагогом, и общественным деятелем. Он возглавлял правление Музыкального фонда Украины, был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза и председателем Киевской организации Союза композиторов Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 8 февраля в Киеве умер известный журналист Олег Ныпадымка. Он был основателем газеты "Сегодня".